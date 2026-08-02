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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Божович о Дзюбе: «Артем и в 38 лет потянет уровень РПЛ. Посмотрите на Роналду, Месси сколько возрастных на ЧМ было»

Миодраг Божович считает, что 37-летний Артем Дзюба способен и дальше выступать в Альфа-Банк РПЛ. Последние два года форвард играл за «Акрон», а теперь находится в статусе свободного агента.

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