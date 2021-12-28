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Шендерович может стать фигурантом дела о клевете после интервью на «Радио Свобода»

Шендерович может стать фигурантом дела о клевете после интервью на «Радио Свобода»

Журналисту Виктору Шендеровичу грозит уголовное дело о клевете после интервью на «Радио Свобода» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), заявили в пресс-службе компании «Конкорд».

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