Трамп сделал жесткое заявление насчет миграционного кризиса в США

США отравлены миграционным кризисом, который усугубился при нынешней американской администрации. На это указал бывший президент Штатов Дональд Трамп на встрече с избирателями в Гаррисберге (штат Пенсильвания), передает Fox News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии