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Депутат Васильев: идея запрета на въезд семей мигрантов заслуживает внимания

Депутат Васильев: идея запрета на въезд семей мигрантов заслуживает внимания

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев считает, что идея запрета на въезд семей мигрантов заслуживает внимания.

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
А когда тащили их сюда не обратили внимания на то, к чему это приведет? Внимание он обратил. Какого черта в законодатели полез, если в этом ни хрена не смыслишь?
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17 час.
Наталья Иванова
Мигрант едет работать и всё. На какой хрен в России его семья кишлачная?
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17 час.
Наталья Иванова
Да и как &quot;работники&quot; они не нужны в России. Мигранты едут в Россию убивать русских.
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17 час.

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