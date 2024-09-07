Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев считает, что идея запрета на въезд семей мигрантов заслуживает внимания.
Депутат Васильев: идея запрета на въезд семей мигрантов заслуживает внимания
Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
А когда тащили их сюда не обратили внимания на то, к чему это приведет? Внимание он обратил. Какого черта в законодатели полез, если в этом ни хрена не смыслишь?
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17 час.
Наталья Иванова
Мигрант едет работать и всё. На какой хрен в России его семья кишлачная?
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17 час.
Наталья Иванова
Да и как "работники" они не нужны в России. Мигранты едут в Россию убивать русских.
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17 час.
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