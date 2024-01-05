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Жителям Подмосковья напомнили о правилах использования пиротехники

Жителям Подмосковья напомнили о правилах использования пиротехники

Неправильное использование пиротехнических средств может привести к серьезным последствиям. Главный внештатный детский травматолог Минздрава Московской области Александр Григорьев рассказал жителям региона о том, как этого избежать.

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