Орловская область атакуется противником с помощью БПЛА днём и ночью

Несмотря на многочисленные объяснения власти по текущей ситуации с атакой БПЛА в регионе, жители продолжаются обращаться к губернатору Клычкову с просьбами разъяснить «шум и гул в небе над Орловщиной по ночам».
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