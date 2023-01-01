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«Желаю России играть не только с азиатскими командами, но и с лучшими сборными мира». Непомнящий о 2023-м

Валерий Непомнящий пожелал сборной России играть с сильнейшими соперниками. «В новом году желаю российскому футболу, чтобы сезон закончился вполне успешно.

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