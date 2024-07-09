На ИННОПРОМ обсудили использование искусственного интеллекта в промышленности

Генеральный директор Федерального центра прикладного развития искусственного интеллекта Эдуард Шантаев на выставке ИННОПРОМ-2024 поделился своими наблюдениями о текущих проблемах, с которыми сталкивается промышленность при внедрении искусственного интеллекта (ИИ), и предложил рекомендации по повышению безопасности и эффективности.