Западные лидеры понесут ответственность за катастрофу в районе ЗАЭС, если не помешают провокациям киевского режима, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор 15 февраля в социальной сети X.
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