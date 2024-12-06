ТАСС: писателю Акунину грозит новое дело за уклонение от обязанностей иноагента

В отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Чхартишвили, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) могут возбудить уголовное дело.
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