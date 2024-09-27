Экипаж Су-34 сбросил бомбы на боевиков и технику украинской армии в курском приграничье

Использовались авиационные бомбы с универсальным модулем планирования Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил на военнослужащих и технику ВСУ планирующие бомбы в приграничном районе Курской области, сообщили в Министерстве обороны России.
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