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Новости Липецка

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В Ельце 61-летний рецидивист получил 10,5 лет за убийство знакомого

Мужчина, уже имевший судимости, поссорился с приятелем во время и ударил его ножом в грудь.В Ельце вынесли приговор 61-летнему жителю города, который зарезал своего знакомого, поссорившись с ним во время пьянки.

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