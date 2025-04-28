Погибший Москалик руководил в Генштабе ВС РФ мониторингом обстановки на СВО

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Погибший в результате теракта замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик с началом СВО руководил дежурной сменой Группы боевого управления, ведущей мониторинг обстановки в зоне ее проведения.
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