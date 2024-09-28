Они переписали историю Америки своими подвигами! Набоков и другие вратари, забивавшие в НХЛ

Голкиперы тоже забивают.Голы, забитые вратарем — вещь очень редкая, а оттого значимая и яркая. В последние 30 лет они случались намного чаще, чем раньше, но все равно, каждое из подобных событий достойно отдельного рассказа.
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