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Неожиданное повышение налога на прибыль подвергает дивиденды "Транснефти" риску

Правительство ожидает от Транснефти выплату дивидендов в размере 50% чистой прибыли, несмотря на повышение налога на прибыль до 40% со следующего года, сообщает Интерфакс и другие источники со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.

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