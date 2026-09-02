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Пошлины на зерно обнулят до конца 2026 года: власти поддержат экспортёров

Пошлины на зерно обнулят до конца 2026 года: власти поддержат экспортёров

До 31 декабря 2026 года в России не будут взимать «плавающие» экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу.

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