Максим Лубяной: «Молодежь перестала рассматривать семью как базовую потребность»

«Данные ВЦИОМ типичны для того, что в исследовательской практике называют «эффектом самоотчёта»: респондент честно фиксирует свои текущие ориентиры, но не рефлексирует, как эти ориентиры сами сформированы», — считает директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук Максим Лубяной, оценивая соответствие приоритетов молодежи актуальным задачам общества и государства.