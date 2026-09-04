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Нижегородская правда

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Максим Лубяной: «Молодежь перестала рассматривать семью как базовую потребность»

Максим Лубяной: «Молодежь перестала рассматривать семью как базовую потребность»

«Данные ВЦИОМ типичны для того, что в исследовательской практике называют «эффектом самоотчёта»: респондент честно фиксирует свои текущие ориентиры, но не рефлексирует, как эти ориентиры сами сформированы», — считает директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук Максим Лубяной, оценивая соответствие приоритетов молодежи актуальным задачам общества и государства.

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