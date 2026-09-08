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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андриевский о позиции центра в «Амуре»: «Все говорят: «Я бы не отказался от Макдэвида, еще от кого-то». Я тоже не отказался бы. Но их нет»

Главный тренер « Амура »  Александр Андриевский  после матча с «Металлургом» (1:2 ОТ) пошутил, что не отказался бы от  Коннора Макдэвида .

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