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Царьград

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VK объявил Олимпиаду по ИИ с темой "Космос" на 2026 год

VK объявил Олимпиаду по ИИ с темой "Космос" на 2026 год

VK открыл регистрацию на всероссийскую олимпиаду по искусственному интеллекту 2026 года с темой "Космос".

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