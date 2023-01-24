25 января «Водник» проведёт матч с «Байкал-Энергией» на стадионе «Труд» в Архангельске

За игрой можно будет наблюдать в прямом эфире.Трансляция матча с командой «Байкал-Энергия» в рамках чемпионата страны начнётся 25 января в 18:50 на телеканале «Регион 29».
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