❗️⚡️Компания AeroVironment вышла на этап первого внешнего контракта по линии прямых коммерческих продаж на поставку лазерных боевых систем LOCUST, что фактически означает начало экспортного продвижения американских мобильных комплексов направленной энергии тактического звена.
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