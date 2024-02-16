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Артиллеристы ЦВО уничтожили пункт управления беспилотной авиации ВСУ в зоне СВО

Артиллеристы ЦВО уничтожили пункт управления беспилотной авиации ВСУ в зоне СВО

Огневой взвод дальнобойных 152-миллиметровых орудий 2С5 «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ совместно с расчетом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орлан-10» уничтожили пункт управления беспилотной авиацией Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции (СВО).

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