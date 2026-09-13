Путин отметил важность укрепления Нового банка развития для БРИКС

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости укрепления Нового банка развития, созданного странами БРИКС, как важной задачи для дальнейшего развития сотрудничества внутри объединения.
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