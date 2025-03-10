Тот, у кого ногу свело.

Возможно, соберется выводить народ на улицы. Слава тебе, Господи, не на наши. О том, что исполнитель "Хару мамбуру" уже десять лет является гражданином США, я узнала из интервью, которое Макс Покровский** дал нежелательному у нас русскоязычному СМИ, выходящему в Германии.