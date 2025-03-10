Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Тот, у кого ногу свело.

Тот, у кого ногу свело.

Возможно, соберется выводить народ на улицы. Слава тебе, Господи, не на наши. О том, что исполнитель "Хару мамбуру" уже десять лет является гражданином США, я узнала из интервью, которое Макс Покровский** дал нежелательному у нас русскоязычному СМИ, выходящему в Германии.

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Комментарии
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ПавелЗзаварзин
Это ж надо!? У дерьма свело ногу!.
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1 д.
ОГ
Ольга Горбунова
Он же не поет, и блеет как козел! А страшный какой! Чтоб ему горло свело,дебилу конченому!
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1 д.
Андрей ПандовРихтер
Копы ему дубинками рыло начистят - и дело с концом...
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22 час.
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