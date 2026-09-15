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Дебоширы, пьяницы, наркоманы: украинцы лидируют по числу преступлений в Словакии

Дебоширы, пьяницы, наркоманы: украинцы лидируют по числу преступлений в Словакии

Украинцы возглавили список иностранных граждан, привлеченных за преступления в Словакии. Это следует из данных, опубликованных генеральным прокурором республики Марошем Жилинкой.

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