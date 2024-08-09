Завершается Всероссийский спортивный марафон «Сила России» 💪В Академическом районе Екатеринбурга для женщин серебряного возраста в рамках марафона прошла утренняя зарядка.
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Завершается Всероссийский спортивный марафон «Сила России» 💪В Академическом районе Екатеринбурга для женщин серебряного возраста в рамках марафона прошла утренняя зарядка.
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