Ученые планируют осыпать Марс блестками: подробности странной миссии

Марс - загадочная Красная планета, манящая своей тайной. Но для людей она пока непригодна для жизни. Как же сделать Марс обитаемым? В течение многих лет ученые предлагают различные идеи терраформирования, то есть преобразования атмосферы и климата планеты.
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