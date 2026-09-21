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Царьград

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Клименко: Участковая комиссия предотвратила утечку газа в Краснотурьинске

Клименко: Участковая комиссия предотвратила утечку газа в Краснотурьинске

В Краснотурьинске члены избирательной комиссии предотвратили утечку газа в многоквартирном доме. Женщины, посетив пожилого избирателя 19 сентября, обнаружили характерный запах, предотвратили аварию и убедились в безопасности пенсионера.

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