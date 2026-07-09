Премьер Катара Аль Тани призвал США И Иран к диалогу

Во время телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи премьер-министр, глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани призвал Тегеран и Вашингтон продолжить диалог и выполнить меморандум о взаимопонимании.
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