Премьер Катара Аль Тани призвал США И Иран к диалогу

Во время телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи премьер-министр, глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани призвал Тегеран и Вашингтон продолжить диалог и выполнить меморандум о взаимопонимании.