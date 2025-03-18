Барк "Крузенштерн" отправился в первый рейс навигации 2025 года

КАЛИНИНГРАД, 18 марта. /ТАСС/. Легендарный четырехмачтовый парусник "Крузенштерн" вечером покинул причал Калининградского морского рыбного порта и отправился в первый рейс навигации 2025 года с курсантами учебных заведений Росрыболовства на борту, сообщили в пресс-службе Балтийской государственной … .
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