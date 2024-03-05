На юге Петербурга построят новую тепломагистраль

Проект повысит надёжность теплоснабжения 27500 жителей Фрунзенского района. Теплоэнергетики построят и реконструируют тепловую сеть на юге Петербурга для переключения абонентов 2-й Фрунзенской котельной на Автовскую ТЭЦ-15.
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