WSJ: Израиль установил насосы, с помощью которых затопит тоннели ХАМАС

Израильская армия установила большие насосы на территории сектора Газа. Предполагается, что они будут использоваться для затопления обширной сети тоннелей палестинского движения ХАМАС, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.
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