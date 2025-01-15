НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

44 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бессонов
    "Санкции". "Снятие санкций с России может стать частью урегулирования украинского конфликта". Абсурден  сам факт реше...Снятие санкций с ...
  • Александр Макеев
    Есть Турецкий поток. По нему через территорию Болгарии и Румынии может быть поставка российского природного газа. Но ...РФ продолжит пода...
  • Степан Капуста
    А как возможно поставлять газ Приднестровью минуя Украину и Молдавию? Неужели морем? А терминал по приему СПГ там есть?РФ продолжит пода...

Россия увеличила импорт куриных яиц, в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом

Россия увеличила импорт куриных яиц, в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом

Основными поставщиками яиц на российский рынок в 2024 году стали Белоруссия, Азербайджан и Турция.В 2024 году Россия увеличила импорт куриных яиц, в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом, достигнув объема в 818,5 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх