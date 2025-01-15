Основными поставщиками яиц на российский рынок в 2024 году стали Белоруссия, Азербайджан и Турция.В 2024 году Россия увеличила импорт куриных яиц, в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом, достигнув объема в 818,5 тыс.