Основными поставщиками яиц на российский рынок в 2024 году стали Белоруссия, Азербайджан и Турция.В 2024 году Россия увеличила импорт куриных яиц, в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом, достигнув объема в 818,5 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии