Шоу-бизнес: Ирина Алегрова, Маша Распутина и другие звездные певицы, которые сломали жизнь своим дочерям

Материнская любовь далеко не всегда становится для ребёнка опорой и источником душевного комфорта. Иногда за стремлением дать «всё самое лучшее» скрывается желание реализовать через детей собственные мечты, подчинить их волю своим ожиданиям.
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