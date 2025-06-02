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Шоу-бизнес: Ирина Алегрова, Маша Распутина и другие звездные певицы, которые сломали жизнь своим дочерям

Шоу-бизнес: Ирина Алегрова, Маша Распутина и другие звездные певицы, которые сломали жизнь своим дочерям

Материнская любовь далеко не всегда становится для ребёнка опорой и источником душевного комфорта. Иногда за стремлением дать «всё самое лучшее» скрывается желание реализовать через детей собственные мечты, подчинить их волю своим ожиданиям.

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