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Царьград

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Алла Пугачева записала песню, посвященную героям ВОВ

Алла Пугачева записала песню, посвященную героям ВОВ

Новая композиция еще не доступна для прослушивания на популярных музыкальных платформах.Популярная исполнительница Алла Пугачева создала музыкальное произведение, посвященное подвигам воинов, сражавшихся в Великой Отечественной войне.

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