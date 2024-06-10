На Выставке "Россия" представили лучшие проекты Волго-Камского макрорегиона

9 июня на Международной выставке-форуме "Россия" в рамках Дней регионального развития «Пространство будущего»: Волго-Камский макрорегион прошла одноименная сессия-презентация, познакомившая гостей Выставки с двумя перспективными инициативами Республики Мордовия — проектами «Сафари-парк "Кречет"» и «Окружной молодежный творческий форум "ЯЛГАТ"».
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