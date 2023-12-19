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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Ингушетии не смогли назвать сроки завершения реабилитации Александра Емельяненко

«Пока неизвестно, когда Александра выпишут из реалибитационного центра», – сказал глава Федерации бокса Ингушетии Лом-Али Газгириев, курирующий восстановление Александра Емельяненко.

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