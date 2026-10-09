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Татар-информ

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Путин назвал гуманитарные связи важной частью партнерства стран СНГ

Путин назвал гуманитарные связи важной частью партнерства стран СНГ

Гуманитарное сотрудничество играет важную роль в партнерстве стран СНГ. Обмены в области науки, образования, культуры, туризма, здравоохранения, защиты окружающей среды, спорта и молодежной политики активно развиваются.

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