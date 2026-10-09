Путин назвал гуманитарные связи важной частью партнерства стран СНГ

Гуманитарное сотрудничество играет важную роль в партнерстве стран СНГ. Обмены в области науки, образования, культуры, туризма, здравоохранения, защиты окружающей среды, спорта и молодежной политики активно развиваются.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В ГД предложили ш...
- Каждая вторая каз...
- В ГД предложили ш...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым