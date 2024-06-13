Акции Сбера и ВТБ падают на Мосбирже

Индекс Мосбиржи снижался на 3,5–4% на открытии торгов, акции Мосбиржи в начале торгов упали на 15%.Бумаги НОВАТЭКа просели на 6,77%, «Газпрома» — на 4,65%, обыкновенные акции Сбербанка — на 4,3%, ВТБ — на 4,7%, «Селигдара» — на 10,3%.