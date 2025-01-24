Американист объяснил слова Трампа о готовности Украины к переговорам

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о готовности Украины к переговорам, сказанные им в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
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