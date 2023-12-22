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⚡️Бал Сатаны! Голые Киркоров, Собчак, Лолита, Билан на Приватной Вечеринке Насти Ивлеевой

  В Москве прошла закрытая вечеринка в клубе Мутабор. Настя Ивлеева попросила всех соблюдать дресс-код.

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Комментарии
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Игорь Лузин
Наше возмущение этим шабашем никого не трогает, власти опять опустят глазки до полу и сделают вид что это не стоит внимания. Ответ этому поганому сборищу ублюдков должен быть таким, чтобы эти зажравшиеся твари остались без своих денег, украшений, недвижимости и т.д.. А вырученные средства пошли на помощь ребятам в СВО и детям, нуждающимся в лечении.
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3 час.
Людмила Лиханова
При желании всю эту тусню можно привлечь по разным статьям , хотя бы для начала проверить налоговой, ну и по ЛГБТ и прочим. Наказание должно быть жестким с освещением по ВСЕМ СМИ. Ну и, конечно, никаких  участий на ТВ, никаких чёсов по городам и весям России и никаких корпоративов хоть открытых хоть закрытых. Тех, кто пригласит ...к ним найдется МНОГО претензий  от СК и др.
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57 мин.
Анатолий Витушкин
Подонки. Ославили Россию своим дерьмом в голове на весь мир. Хорошо бы избавить страну от этого зловония.
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31 мин.

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