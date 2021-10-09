Мировое обозрение

59 подписчиков

Депутат Рады Волошин вспомнил слова императора Николая II из-за отставки спикера Разумкова

Депутат Рады Волошин вспомнил слова императора Николая II из-за отставки спикера Разумкова

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин вспомнил в Facebook слова последнего русского императора Николая II, комментируя политические события в стране.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх