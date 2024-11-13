В России взлетел спрос на новогодние корпоративы

В 2024 году количество корпоративных новогодних праздников увеличится на 10% по сравнению с предыдущим годом, Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ГК «Аэроклуб», которая активно работает в сфере делового туризма и MICE.
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