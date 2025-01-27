Мужчина как предмет

Сергей Никитин

бггг!!! ну чё аффтарша... я вот одёжку на креслах не складываю,носки не разбрасываю, а складываю. под кресло (компьютерное кресло дома стоит, на колёсиках такое). немытую кружку у компа не оставляю..тюбики закрываю, бриться уже не бреюсь (так только, подбриваю немного растительность на харе), если где пастой измажу - сразу вытираю. ссать в раковину - ну не знаю. понятное дело, что было такое. но вообще это бывает только тогда, когда оооочень надо, а сортир, сука, занят. тогда всенепременно. похоже, я идеальный. если ещё курить брошу и писька стоять налево перестанет..😱🤩😩