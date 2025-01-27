ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Мужчина как предмет

Мужчина как предмет

Иллюстрация создана Copilot Странные вещи на самом деле творятся в нашем подлунном мире! Мне сегодня в комментариях на Дзене заметили, что мужчина, он ведь.

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Комментарии
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Сергей Никитин
бггг!!! ну чё аффтарша... я вот одёжку на креслах не складываю,носки не разбрасываю, а складываю. под кресло (компьютерное кресло дома стоит, на колёсиках такое). немытую кружку у компа не оставляю..тюбики закрываю, бриться уже не бреюсь (так только, подбриваю немного растительность на харе), если где пастой измажу - сразу вытираю. ссать в раковину - ну не знаю. понятное дело, что было такое. но вообще это бывает только тогда, когда оооочень надо, а сортир, сука, занят. тогда всенепременно. похоже, я идеальный. если ещё курить брошу и писька стоять налево перестанет..😱🤩😩
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