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Аргументы и Факты

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Англия и Уэльс отозвали поддержку переизбрания Инфантино в ФИФА

Англия и Уэльс отозвали поддержку переизбрания Инфантино в ФИФА

Футбольные ассоциации Англии и Уэльса первыми среди национальных федераций официально аннулировали свои письма в поддержку переизбрания Джанни Инфантино на пост главы Международной федерации футбола (ФИФА).

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Инфантино себя дескредитировал полностью ,особенно во время проведения чемпионата мира .Где судейство было организовано таким образом ,что Аргентину тащили в финал и к чемпионству ,как священого осла папы римского ,прощая им всё ...Его финансовые аванюры с АТА говорят сами за себя....
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