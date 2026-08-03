Англия и Уэльс отозвали поддержку переизбрания Инфантино в ФИФА

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Юрий Зубрин

Инфантино себя дескредитировал полностью ,особенно во время проведения чемпионата мира .Где судейство было организовано таким образом ,что Аргентину тащили в финал и к чемпионству ,как священого осла папы римского ,прощая им всё ...Его финансовые аванюры с АТА говорят сами за себя....