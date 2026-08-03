Англия и Уэльс отозвали поддержку переизбрания Инфантино в ФИФА

Футбольные ассоциации Англии и Уэльса первыми среди национальных федераций официально аннулировали свои письма в поддержку переизбрания Джанни Инфантино на пост главы Международной федерации футбола (ФИФА).
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