Так, в период с 20:00 17 октября до 08:00 18 октября ВС РФ сбили 1 015 вражеских БПЛА. Их уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.