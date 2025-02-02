"Воюем 12 лет каждые 36". Математик Кваша рассказал, когда все закончится

Miha52 Новик Михаил

Лично я не торопился бы с рррешительными выводами, клеймя автора. Весной 2014 меня хором убеждали, что оба ролика Валерия Болотова на ютубе о том, что в апреле Донбасс восстанет против Киева - фейк. А Донбасс восстал 6 апреля, как и говорил Болотов. И все, кто вещал про фейк, дружно сделали вид, что они ничего такого не говорили. Надо терпение иметь, поживем - увидим.