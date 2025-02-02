Российский учёный Григорий Кваша с помощью своего математического метода предсказал конфликты в Восточной Европе, победу Бориса Ельцина на выборах, приход к власти Владимира Путина, кризис в США в 2001 году, а теперь - окончание СВО в 2025 году.
"Воюем 12 лет каждые 36". Математик Кваша рассказал, когда все закончится
Комментарии
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Miha52 Новик Михаил
Лично я не торопился бы с рррешительными выводами, клеймя автора. Весной 2014 меня хором убеждали, что оба ролика Валерия Болотова на ютубе о том, что в апреле Донбасс восстанет против Киева - фейк. А Донбасс восстал 6 апреля, как и говорил Болотов. И все, кто вещал про фейк, дружно сделали вид, что они ничего такого не говорили. Надо терпение иметь, поживем - увидим.
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11 час.
Владимир Ахтырченко
Дура либерейская
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11 час.
Ингерман Ланская
а как ты догадался, что из либереи? а не из эфиопии или колумбии?? ....Ах, ты ж ЧенкО!!! хахала-нацист!
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10 час.
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