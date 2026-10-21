24 октября в пяти округах Москвы скорректируют работу наземного общественного транспорта. В городе появится новая магистральная связь между Северным и Северо-Западным административными округами, а на нескольких направлениях увеличат частоту движения автобусов и электробусов.
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