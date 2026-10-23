Смертельное нападение на израильских солдат в Хевроне стало катализатором для резких заявлений премьер-министра Нетаниягу и его соперников, усилив политическую напряжённость накануне выборов и поставив вопросы безопасности в центр общественного внимания .
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