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Агент Трусовой о том, выдвигались ли требования Первому каналу: «Ни Саша, ни ее отец или мама не позволили бы это. Ее родители – честные и профессиональные люди»

Алексей Николаев, агент российской фигуристки Александры Трусовой, прокомментировал заявление Первого канала о том, что у отца Трусовой были претензии к выбору комментаторов.

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